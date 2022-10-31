В Україні вводять екстрені відключення електроенергії [ Редагувати ]
Фото: 24tv.ua
У понеділок, 31 жовтня, через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії.
Російські терористи вчергове завдавали масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України.
Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків.
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