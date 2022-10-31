Що робити, якщо зникне мобільний зв'язок (інструкція) [ Редагувати ]
У понеділок, 31 жовтня у Києві спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. Давайте розберемося, що робити у такому випадку.
У разі зникнення мобільного зв'язку українцям рекомендують:
1. Відключити автовибір мережі: на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор; на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі;
2. Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell;
3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS. Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Важливо: раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.
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