Наступ окупантів з Білорусі: у ЗСУ назвали передумови [ Редагувати ]
Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін заявив про те, що говорити про можливість повторного наступу на України з боку Білорусі можна у разі посилення угрупування військ до 50-70 тисяч військових. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі на території Білорусі немає такої кількості солдатів
Ми будемо впевнені (що рф почне новий наступ з півночі - ред.), коли на території Білорусі з'явиться достатня кількість ворожих військ. А саме, коли посилять угрупування військ до близько 50-70 тисяч військових. Тоді ми зможемо говорити, що вони готові до нового наступу.
Так, з території рф до Білорусі заїхало близько 4 тисячі військовослужбовців, цього не достатньо для наступу. При цьому військові фіксують, що полігони готуються приймати військовослужбовців. Так, кожен полігон готовий прийняти до 5 тисяч солдатів.
За підрахунками ЗСУ, в угрупуванні для можливого наступу має бути близько 20 тисяч російських військових, решта - повинні бути білоруси.
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