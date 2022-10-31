Без світла до 12 годин: з'явився графік відключень світла для Києва [ Редагувати ]
З'явилися графіки відключення світла в Києві.
Про це повідомляє сайт компанії YASNO.
Повідомляється, що протягом дня мешканці Києва можуть перебувати без світла до 12 години.
Через велику кількість охочих дізнатися, коли електрика буде відсутня, сайт працює зараз із перебоями.
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