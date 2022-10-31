Зеленський та прем'єр Чехії підписали декларацію щодо перспективи вступу України до НАТО [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.
Як зазначають у відомстві, документ визначає пріоритетні напрямки співпраці між Україною та Чехією у рамках євроатлантичного курсу нашої держави.
"З підписанням документа на рівні президента України та прем'єр-міністра Чехії зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття українською державою членства в НАТО щойно дозволять умови", - деталізують в ОП.
Також у декларації окремо зафіксовано намір Чехії продовжувати всебічну допомогу Україні.
За словами Зеленського, це перший документ, який підписує наша країна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.
"Ми зафіксували цю декларацію, яка посилюватиме співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу, як тільки дозволять умови", - заявив президент.
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