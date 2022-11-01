Чотири тисячі мирних жителів Львівщини потребують протезів для кінцівок. Йдеться про людей, які постраждали через бойові дії російської армії на сході та півдні України та вимушені були виїхати у західні регіони. Усі вони пройшли стаціонарне лікування у місцевих медзакладах. Таких пацієнтів держава протезує безкоштовно. Але допомагають і волонтерські благодійні проєкти. Наша наступна історія про жінок з Луганщини, які отримали шанс повернутися до повноцінного життя. Коли протези отримає решта постраждалих українців, з'ясовувала Христина Гашенко.

Маленькі кроки намагається зробити Ірина Вікторівна. Їй - 62. Ходити із допомогою протезу жінка почала майже місяць тому. Через контузію Ірині досі важко тримати рівновагу, тому відпустити милиці, поки не може.

Мені ніде не боляче. Ну я не знаю, я цю піднімаю, а цю мені ще важкувато.

Поранення жінка отримала біля свого дому у Сєвєродонецьку. Російський снаряд розірвався неподалік Ірини ще 18 травня.

Ірина, постраждала:

Було тихо, я вийшла з будинку. Я не чула що щось там летить і вибух. І мене оглушило. І це я закрила руками голову, впала і далі тільки уривками все пам'ятаю. Бо це, я не відчувала болю.

Дістатися до місцевої лікарні допомогли сусіди. Медзаклад був також обстріляний російськими військами.

Ірина, постраждала:

Вони мене трішечки обмили, бо згоріла на мені одежа і волосся згоріло. Так вони мене завернули в ковдру і на цій тачці, що вивозять двірники листя - відвезли до лікарні. Лікарня була зруйнована вся.

У розбитій лікарні, під кулями продовжували працювати п'ятеро медиків. Вони й надали пораненій Ірині першу допомогу.

Ірина, постраждала:

В зруйнованій лікарні ці блоки, як це називається, що там стерильний матеріал, відкопували й людей спасали. Нас було там тоді… Не було там води. Не було там їжі. Вони принесли нам консерву, щоб ми, підтримати, і шматочки печива.

А далі реанімація в Дніпрі й ампутація ноги у Львові.

Вона мені так боліла, я так кричала. У мене навіть шоку не було. Я не могла зрозуміти, як це я буду без ноги. То її другого червня, якраз на мій День народження, вони мені її забрали, як то кажуть, відрізали.

Після тривалої реабілітації Ірина отримала протез ноги. Усі деталі з-за кордону.

Олександр Герасименко, фізичний реабілітолог:

Тут у нас є комплекс. Тут у нас є коліно - Скандинавія, матеріали коксоприймача самого - це є Німеччина, це є у нас Америка. Внизу комплектуючі - Німеччина стопа. І Німеччина несучий модуль.

Ходити за допомогою схожого протезу вчиться і 42-річна Ольга із Лисичанська. Поранення жінка отримала від вибуху російської міни.

Олександр Герасименко, фізичний реабілітолог:

Ми працюємо над вдосконаленням ходьби, так як основні базові критерії ми освоїли. Тепер нам необхідно навчати пацієнтку тренувати баланс, рівновагу.

Для обох жінок протези - безкоштовнію. Проте вартість двох одиниць - 190 тисяч гривень. Їх купили за кошти від благодійного мистецького аукціону.

Андрій Матолич, директор благодійного фонду:

Це була значна кількість митців із всієї України, в тому числі й відомих митців у Львівській області.

Безкоштовно протезує українців, які постраждали від російської агресії й держава. Втім медики додають, допомога волонтерів потрібна, бо кількість людей, які очікують на протези велика.

Орест Чемерис, керівник Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації:

Понад 100 тисяч - це ті особи, які зверталися за медичною допомогою. Більша частина із них, значна частина із них, близько 30 тисяч осіб, які пройшли курс лікування стаціонарного, то це близько 12 відсотків від тих осіб, які проходили стаціонарне лікування.

На Львівщині розпочинають роботу нові медичні благодійні проєкти, які допоможуть пришвидшити процес отримання протезів.