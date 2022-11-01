Ердоган зателефонував путіну: перші подробиці розмови [ Редагувати ]
У вівторок, 1 листопада, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером рф володимиром путіним. Темою розмови була "зернова угода".
Про це повідомляє прес-служба Ердогана.
Під час розмови Ердоган заявив, що Туреччина продовжує вживати необхідних заходів з усіма сторонами для вирішення проблем, пов'язаних із виконанням "зернової угоди".
Крім того, турецький лідер знову згадав про переговори між Україною та рф. За його словами, якщо сторони конструктивно вирішать "зернову кризу", то Туреччина продовжуватиме сприяти тому, щоб були зроблені кроки до мирних переговорів.
При цьому Ердоган висловив упевненість у тому, що питання щодо організації експорту українського продовольства будуть налагоджені.
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