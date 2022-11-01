росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України - Зеленський [ Редагувати ]
російські військові ракетними ударами пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон. У ході розмови глава держави наголосив на її ролі у приєднанні України до європейської мережі ENTSO-E. Після цього наша країна почала експортувати електроенергію до Європи та стала одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.
"На жаль, через удари ракетами і безпілотниками-камікадзе з боку рф по нашій енергосистемі ми призупинили цей процес. Але я впевнений, що ми всі відновимо, і в спокійніший час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії до Європи", – наголосив президент України.
Зеленський також докладно розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури та закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку країн-членів ЄС.
Окрему увагу сторони приділили подальшому посиленню енергетичних санкцій проти рф. Президент України закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додаток до цінових обмежень на нафту, а також обмежити постачання російського зрідженого газу до країн ЄС у рамках наступного санкційного пакету, який необхідно затвердити якнайшвидше.
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