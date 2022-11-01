В росії заявили, що погодяться повернутися до участі в "зерновій угоді" лише за виконання двох умов, серед яких є розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі. Раніше цієї умови від рф не звучало.

Про це президент володимир путін заявив турецькому лідеру Реджепу Тайіпу Ердогану, повідомляє прес-служба Кремля.

Так, за словами путіна, дві умови - це розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі та надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору в військових цілях.

Путін також заявив, що Україна нібито "за підтримки західних кураторів" використала зерновий коридор з метою атаки по інфраструктурі та кораблям, які "забезпечували безпеку маршруту".

Зазначимо, що вчора глава мзс рф сергій лавров озвучував інші умови повернення до "зернової угоди" - теж саме забезпечення гарантій та необхідність вживати додаткові заходи щодо реалізації пакетної угоди, які стосуються російських добрив та сільгосппродукції. Про "розслідування вибухів в Севастополі" він не казав.