Минулої доби ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано майже 160 вогневих завдань.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" .

Повідомляється про знищення 25 окупантів, 3 реактивних систем залпового вогню "Град", самохідної великокаліберної гаубиці "Акація" та самохідної артилерійсько-мінометної установки "Нона", зенітно-ракетного комплексу "Тор", 11 одиниць автобронетехніки, а також три склади з боєприпасами у Баштанському, Бериславському та Генічеському районах.

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: залишається стабільно складною, але контрольованою.

Окупанти ведуть оборонні дії та намагаються утримати зайняті рубежі.

Пообідні внаслідок бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу Дудчан, окупанти, зазнавши втрат, відступили.

По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районів ворог б'є з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники. Понад три десятки вильотів здійснили повітряні шпигуни.

Опівдні реактивною системою залпового вогню ворог ударив по Маргенецькій громаді Нікопольщини з Енергодару. Обійшлося без втрат та руйнувань.

Також окупанти атакували наші позиції із тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу "Ланцет" у Бериславському та Миколаївському районах. Без жертв.

Росіяни продовжують обстрілювати баржу із зерном у Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналі.

Чотири рази парою гелікоптерів Ка-52 ворог бив по наших позиціях та звільнених селах Херсонщини, а по обіді додав штурмову авіацію. Попередньо – без людських втрат.

Нашою авіацією завдано 8 авіаційних ударів по скупченню живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу та опорному пункту ворога.

У Чорному морі знаходиться угруповання із 10 кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові 1 БДК та 1 надводний ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами".