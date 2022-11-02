У Зеленського закликали до нових санкцій проти рф [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликає запровадити проти росії низку нових санкцій, які вдарять по видобутку, виробництву та експорту російського золота.
Про це повідомляє в Telegram глава Офісу президента.
"Необхідно запровадити жорсткий експортний контроль над поставками Росії обладнання, необхідного для видобутку та виробництва золота. Також потрібні санкції щодо виробників такого обладнання, які ще не пішли з ринку Росії", - заявив він.
Крім того, Єрмак зазначив, що важливо вдарити санкціями щодо експорту російського золота з таких юрисдикцій як Сінгапур, який є хабом для золота.
Він додав, що поки що Сінгапур не дуже активно санкціонував рф.
"Необхідно націлитись на російську золотодобувну та виробничу галузь, а також різноманітні брокерські компанії, посередників та перепродавців золота. Необхідно посилювати тиск", - наголосив глава ОП.
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