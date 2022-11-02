Без світла 16 тисяч осель: коли відновлять електрику в Київській області [ Редагувати ]
У Київській області без електропостачання все ще залишаються 16 тисяч домівок. Світло обіцяють відновити до кінця дня, але мешканців попереджають і про стабілізаційні відключення.
Про це повідомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.
"На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - написав Кулеба.
Він також повідомив, що близько 6:00 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.
"Будьте готові до відсутності електрики. Тримаймо енергетичний фронт!", - закликав Кулеба.
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