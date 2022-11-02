Ердоган запропонував путіну вивести війська з Україні і терміново перейти до переговорів [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував путіну вивести війська з Україні та терміново перейти до прямих переговорів із Володимиром Зеленським. Про це повідомляють турецькі ЗМІ AHBR.
Так, у Ердогана та путіна відбулася двогодинна телефонна розмова, де президент Туреччини висловив сумніви щодо доцільності проведення спеціальної військової операції на території України та запропонував путіну негайно її закінчити, вивести свої війська, оскільки на нього чекає неминуча поразка.
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