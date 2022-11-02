"Найбільша помилка нашої країни": Зеленський висловився про компроміси з рф [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не готова знову йти на компроміси з росією. Подібні рішення в минулому були найбільшою помилкою нашої країни. Про це він сказав під час інтерв'ю чеському телебаченню.
Глава держави зазначив, що не піде на компроміси з росією після її цинічного вторгнення. За його словами, деякі зі світових лідерів хотіли б, аби Україна погодилася на умови агресора.
Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно хотіли б (компромісів від України - ред.). Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це немає значення. Тому що для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути нас. Ми уже там були (у домовленості з рф - ред.). Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів. Я знаю, чим закінчить ця історія.
Зеленський також наголосив на тому, що очікувати на "хорошу кінцівку" і укладення домовленостей з росією не варто. За його словами, Україна буде будувати дуже прагматичні відносини з рф, тому що вона несе загрозу. Гарант вважає, що минулі компроміси України та відсутність надійної системи безпеки були помилкою.
Ми зараз бачимо результати їхньої політики. Ми в Україні впродовж останніх 30 років нашої незалежності не будували сильної безпекової системи. Я думаю, тому що не очікували від них настільки агресивних кроків, настільки войовничих кроків, настільки кривавих кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики.
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