Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не готова знову йти на компроміси з росією. Подібні рішення в минулому були найбільшою помилкою нашої країни. Про це він сказав під час інтерв'ю чеському телебаченню.

Глава держави зазначив, що не піде на компроміси з росією після її цинічного вторгнення. За його словами, деякі зі світових лідерів хотіли б, аби Україна погодилася на умови агресора.

Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно хотіли б (компромісів від України - ред.). Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це немає значення. Тому що для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути нас. Ми уже там були (у домовленості з рф - ред.). Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів. Я знаю, чим закінчить ця історія.

Зеленський також наголосив на тому, що очікувати на "хорошу кінцівку" і укладення домовленостей з росією не варто. За його словами, Україна буде будувати дуже прагматичні відносини з рф, тому що вона несе загрозу. Гарант вважає, що минулі компроміси України та відсутність надійної системи безпеки були помилкою.