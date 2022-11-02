Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що загроза застосування рф ядерної зброї існує і це не пов'язано з невиконанням їхніх ультиматумів. Втім, за його словами, не варто боятися росіян. Про це він сказав в інтерв'ю чеському телебаченню.

Я не впевнений (що буде ядерна війна - ред.). Не хочу давати цьому оцінку, тому що росія дуже любить робити навпаки. Вона чує якийсь меседж "О, як сказала Україна, каже що буде? Давайте зробимо, щоб не було"...Скажуть "не буде використання nuclear", а росія - "а давайте подумаємо, як це використати".

Президент пояснив, що саме через такі дії кремля не хоче давати оцінку можливості ядерної війни.