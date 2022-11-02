Що відбувається на фронті 2 листопада: карта від британської розвідки [ Редагувати ]
Українські військові продовжують контрнаступні дії на півдні та сході країни. Про це повідомляється у Twitter Міноборони Британії.
Окупанти, своєю чергою намагаються прорвати позиції ЗСУ на Донецькому напрямі.
Згідно з даними британців, Збройні сили України продовжують наступ на Херсонському та Луганському напрямках. На півдні наші бійці атакують ворога на трьох ділянках - з боку Миколаївської області, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. При цьому на сході український наступ розвивається по лінії річки Оскіл у напрямку Сватового та Кремінної.
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