Влада росії і білорусі обговорює проведення військових навчань наступного року - "Щит союзу-2023". Про це повідомляє білоруське інформагентство "Белта".

Під час засідання колегії Міноборони білорусії та рф в режимі відеоконференцзв'язку міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав:

Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023".

За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.