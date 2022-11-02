рф та білорусь планують нові навчання у 2023 році [ Редагувати ]
Влада росії і білорусі обговорює проведення військових навчань наступного року - "Щит союзу-2023". Про це повідомляє білоруське інформагентство "Белта".
Під час засідання колегії Міноборони білорусії та рф в режимі відеоконференцзв'язку міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав:
Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023".
За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.
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