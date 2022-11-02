Росія відновила свою участь в угоді про експорт українського зерна, але погрожує вийти з неї у разі порушення гарантій угоди.

Про це повідомляє президент рф володимир путін.

Так, він повідомив, що дав вказівки Міністерству оборони відновити повноцінну участь рф у "зерновій угоді".

"Водночас Росія залишає за собою право вийти з цих угод у тому випадку, якщо ці гарантії з боку України будуть порушені", - сказав путін.