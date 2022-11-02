Українські військові нанесли вдалий удар по росіянам у Херсоні - Хлань [ Редагувати ]
Бійці Збройних сил успішно атакували позиції росіян у тимчасово окупованому Херсоні.
Про це повідомляється у Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантам у Херсоні. На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") влучили у системи ППО", - написав депутат.
За його словами, системи ППО, по яких вдарили ЗСУ, російські окупанти, зокрема, використовували для того, щоб обстрілювати Миколаїв.
по темі
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти створюють непридатні для проживання місцевого цивільного населення умови
В Херсоні під час так званої "евакуації" з виправної колонії №90 окупанти вивезли в'язнів
В Херсонській області мешканці повідомляють про те, що в їх оселях самовільно заселяються військові рф, користуються майном та викрадають цінні речі
Окупанти на Херсонщині розстріляли авто з дітьми. Загинув 14-річний хлопчик та його батько. До лікарні ушпиталили також п'ятирічну дівчинку, вона отримала осколкове поранення. Про це повідомив мер Олешок, саме у цьому місті сталася трагедія.
Міністр оборони України Олексій Резніков зробив заяву