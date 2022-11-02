Кулеба розповів про наслідки для Ірану у разі допомоги росії [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна попередила Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги росії. Відтепер вибір залишається безпосередньо за Тегераном.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.
Відповідаючи на питання щодо інформації про те, що Іран планує надати росії ще більше ракет класу "земля-земля" та ударних дронів на початку листопада, Кулеба заявив, що українська сторона проінформувала Тегеран про серйозні наслідки у разі ухвалення відповідного рішення.
"Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною. Я казав і повторю, коли йдеться про участь будь-якої країни у російській агресії й вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь", - заявив Кулеба.
Голова МЗС відзначив, що для Ірану більш мудрим рішенням було б згортання військового співробітництва з росією.
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