Російські військові ведуть наступальні дії на низці напрямку. Також протягом доби активно застосовували авіацію та РСЗВ для ударів.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - пише пресслужба Генштабу.

Протягом доби росіяни завдали:

1 ракетний удар;

12 авіаційних ударів;

25 ударів з РСЗВ.

Вночі росіяни знову атакували об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БпЛА в районах більше 15 населених пунктів.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА з території країни", - пише пресслужба Генштабу.

Ситуація на інших напрямках:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне;

на Куп’янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське;

на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар;

на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка;

на Запорізькому напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки;

на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

В результаті успішних дій наших воїнів в Запорізькій області, протягом останніх днів до лікарень у містах Токмак та Мелітополь були доправлені сотня важкопоранених окупантів.

"В зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - додає пресслужба.