Окупанти "завершили евакуацію" з правого берегу Херсонської області і закрили мости [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.
Про це повідомляється в Telegram-каналі окупаційної "влади" Херсонської області.
Також окупанти "ухвалили рішення" щодо припинення руху цивільних транспортних засобів через Дніпро. Заборона нібито стосується річкових таксі, барж та інших кораблів. Понтонна переправа також припиняє роботу.
"У зв'язку із завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посилення воєнної небезпеки та підвищення загроз мирному населенню, "адміністрація" Херсонської області ухвалила рішення тимчасово припинити рух цивільних транспортних засобів через Дніпро", - йдеться в повідомленні окупантів.
по темі
Уряд України закликає до евакуації лише мешканців тих регіонів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту
Правоохоронці провели огляд звільненої території Кочубеївської громади у Херсонській області та виявили невикористані боєприпаси рф
У середу, 2 листопада, у Київській області розпочались екстрені відключення споживачів від електроенергії
Російські військові ведуть наступальні дії на низці напрямку
Холдинг Ostchem (об’єднує заводи азотного бізнесу Group DF Дмитра Фірташа) придбав та передав ППО Збройних сил України низку систем для забезпечення антидронного захисту