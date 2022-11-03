"Розпочався зворотний відлік часу": ЗАЕС повністю знеструмлена [ Редагувати ]
Станом на ранок четверга, 3 листопада, Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".
Через обстріли окупантів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку з українською енергосистемою.
О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.
Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан.
Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб і тепер "розпочався зворотний відлік часу".
Через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.
В компанії звернулися до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.
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