Один з основних штабів окупантів: у Мелітополі пролунали вибухи на заводі [ Редагувати ]
Фото: Telegram
У четвер зранку, 3 листопада, у захопленому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
Вибухи сталися на місцевому заводі "Рефма", де окупанти облаштували один із основних штабів.
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