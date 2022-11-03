Сили ЗСУ збили чотири "шахеди" над Дніпропетровською областю [ Редагувати ]
Українські сили протиповітряної оборони збили чотири іранські дрони-камікадзе у небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Близько 21 години 2 листопада над Дніпропетровською областю знищено чотири дрони-камікадзе Shahed-136.
Увечері 2 листопада російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області за допомогою іранського дрону-камікадзе Shahed-136. Запущений росіянами іранський дрон потрапив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Він постраждав значно. Декілька районів міста залишилися без світла та води. При цьому звуки іранських дронів-камікадзе також було чути і у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
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