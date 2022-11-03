Українські сили протиповітряної оборони збили чотири іранські дрони-камікадзе у небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Близько 21 години 2 листопада над Дніпропетровською областю знищено чотири дрони-камікадзе Shahed-136.

Увечері 2 листопада російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області за допомогою іранського дрону-камікадзе Shahed-136. Запущений росіянами іранський дрон потрапив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Він постраждав значно. Декілька районів міста залишилися без світла та води. При цьому звуки іранських дронів-камікадзе також було чути і у Нікопольському районі Дніпропетровської області.