Президент США Джо Байден пообіцяв "звільнити Іран" на тлі триваючих в цій країні протестів. Він каже, що це відбудеться дуже скоро.

"Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран", - сказав Байден прихильникам під час передвиборчої акції за члена Демократичної партії Майка Левіна та додав "Вони звільняться досить скоро".

Зазначено, що президент США виступив із такою заявою під час під час передвиборчої промови в Каліфорнії, коли десятки демонстрантів зібралися навколо з плакатами на підтримку іранських протестувальників, учасники підняли мобільні телефони з написом "Свободу Ірану".

Видання також пише, що адміністрація Байдена зіткнулася зі критикою з боку іранських американських активістів, які закликають Білий дім відмовитися від ідеї відродити іранську ядерну угоду на тлі протестів у країні.