У Верховній Раді готують законопроект про звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб підприємств, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів.

Про це повідомляє голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в Telegram.

За його даними, законопроект також включатиме:

звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;

вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях.

"Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроект громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо", - написав він.