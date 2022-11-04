У Києві скасували екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У п'ятницю, 4 листопада, у Києві скасували екстрені відключення світла, які були запровадженні зранку. Про це повідомляє чат-бот енергетичної компанії YASNO.
Відтепер у столиці діють відключення за графіками.
У Києві відбій екстрених аварійних відключень. В усіх районах застосовуються лише стабілізаційні відключення за графіками.
Графіки стабілізаційних відключень у столиці можна знайти за посиланням.
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