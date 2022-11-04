Віялові відключення світла у Харківській області: графік оновлено [ Редагувати ]
У Харківській області змінили графік віялових відключень світла. Графік опубліковано на сайті "Харківобленерго".
Новий графік почнуть діяти з понеділка, 7 листопада.
У Харківській області створили 12 черг для погодинних відключень. Обмеження триватимуть протягом трьох годин.
Зміни торкнулись часу відключення різних черг. Тепер кожну з черг "зсунули" на годину вперед. До прикладу, першу чергу будуть вимикати від електромережі не о 7:00, а о 8:00.
Натомість найбільші зміни торкнулися 12-ої черги, якій змінили час відключень. Тепер світло обмежуватимуть не ввечері, а зранку з 7:00 до 10:00.
Новий графік відключень у Харківській області:
- 1 черга: 08:00 - 11:00;
- 2 черга: 9:00 - 12:00;
- 3 черга: 10:00 - 13:00;
- 4 черга: 11:00 - 14:00;
- 5 черга: 12:00 - 15:00;
- 6 черга: 13:00 - 16:00;
- 7 черга: 14:00 - 17:00;
- 8 черга: 15:00 - 18:00;
- 9 черга: 17:00 - 20:00;
- 10 черга: 18:00 - 21:00;
- 11 черга: 19:00 - 22:00;
- 12 черга: 07:00 - 10:00.
Вказаний графік буде діяти у період з 7 по 13 листопада.
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