У Харківській області змінили графік віялових відключень світла. Графік опубліковано на сайті "Харківобленерго".

Новий графік почнуть діяти з понеділка, 7 листопада.

У Харківській області створили 12 черг для погодинних відключень. Обмеження триватимуть протягом трьох годин.

Зміни торкнулись часу відключення різних черг. Тепер кожну з черг "зсунули" на годину вперед. До прикладу, першу чергу будуть вимикати від електромережі не о 7:00, а о 8:00.

Натомість найбільші зміни торкнулися 12-ої черги, якій змінили час відключень. Тепер світло обмежуватимуть не ввечері, а зранку з 7:00 до 10:00.

Новий графік відключень у Харківській області:

1 черга: 08:00 - 11:00;

2 черга: 9:00 - 12:00;

3 черга: 10:00 - 13:00;

4 черга: 11:00 - 14:00;

5 черга: 12:00 - 15:00;

6 черга: 13:00 - 16:00;

7 черга: 14:00 - 17:00;

8 черга: 15:00 - 18:00;

9 черга: 17:00 - 20:00;

10 черга: 18:00 - 21:00;

11 черга: 19:00 - 22:00;

12 черга: 07:00 - 10:00.

Вказаний графік буде діяти у період з 7 по 13 листопада.