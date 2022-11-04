Резніков анонсував новий пакет допомоги від США [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував черговий пакет військової допомоги від США. Про це він сказав під час брифінгу Резнікова.
Деталі нового пакета буде оголошено вже 4 листопада.
Я думаю, ми сьогодні з вами почуємо, коли Америка прокинеться, оголошення нового чергового пакету допомоги Україні від США. Це буде за підписом президента Байдена і там ми почуємо приємні новини, я їх уже знаю, але почекаємо офіційного оголошення.
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