На тлі численних невдач на полі бою російські генерали серйозно обговорювали застосування тактичної ядерної зброї проти України. Як повідомляє американське видання "Нью-Йорк Таймс", розмова відбулася в середині жовтня. Відтоді у москві почали лунати звинувачення на адресу Києва у підготовці до теракту "брудною бомбою".

Ба більше, на тлі цих безпідставних звинувачень рф провела масштабні ядерні навчання. Марина Біленька про чергову порцію шантажу від РФ - докладніше.

З космодрому Плєсєцк, що в архангельській області, стартує міжконтинентальна ракета "Ярс". Паралельно у Баренцевому морі атомний підводний човен "Тула" випробовує балістичну ракету "Сінєва". А бомбардувальники Ту-95мс готують до пуску крилаті ракети.

Це так в росії минулого тижня перевіряли готовність ядерної тріади - морських, наземних та авіаційних стратегічних сил стримування.

Старт навчанням під назвою "Гром-2022" дав володимир путін. По відеозв'язку.

За легендою вишколу, російські війська нанесли ядерні удари у відповідь на аналогічні пуски недружньої держави.

Проводится тренировка по управлению вооруженными силами рф, в ходе которой будут разработаны задачи для нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.

В реальності ж росія використовує риторику так званого "захисту" від ворогів для виправдання власної агресії.

Американське видання "Нью-Йорк Таймс" повідомляє, що військове керівництво рф нещодавно обговорювало можливості застосування тактичної ядерної зброї в Україні.

Видання The New York Times:

Це свідчить про те, наскільки російські генерали розчаровані результатами наземної операції, і що погрози володимира путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

Уряду США про цю розмову стало відомо в середині жовтня, а самі обговорення, за даними американських журналістів, відбулися "нещодавно". Також відомо, що путіна на зустрічі не було, утім це - все рівно занепокоїло Вашингтон, який неодноразово попереджав рф про наслідки застосування ядерної зброї.

Джо Байден, президент США:

росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо застосує тактичну ядерну зброю. Я не можу гарантувати, що це може бути операція під фальшивим прапором. Ми цього не знаємо. Але це було б серйозною, серйозною помилкою.

Росія могла використати ядерні навчання для приховування факту підготовки до ядерного удару. Утім у Пентагоні доказів цьому не знайшли.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми спостерігаємо за цим і надалі, утім ми не помітили нічого, що змусило б нас повірити у те, що йдеться про якусь приховану діяльність.

Наразі російську ядерну атаку малоймовірною вважають і українські союзники й сама Україна.

Володимир Зеленський, президент України:

Є така загроза, я вважаю, що боятися цього не потрібно. Боятись не потрібно росію. Дивіться, я не вважаю, що вони адекватні. Вони можуть зробити щось, або не робити щось. Не треба пов'язувати ультиматуми росії, або виконання їх умов з тим, що якщо ти не виконаєш - вони застосують зброю. Це велика помилка.

Розмови про використання тактичного чи малого ядерного боєприпасу з боку росії точаться від початку російського вторгнення в Україну. До такого кроку закликали й депутати російської держдуми, і голова Чечні рамзан кадиров. З завуальованими загрозами застосування ядерної зброї неодноразово виступав і сам володимир путін.

володимир путін, президент росії:

Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. А по отдельным компонентам - и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.

За оцінками Пентагону, в арсеналі росії є до 2000 одиниць тактичної ядерної зброї. Доставити боєприпас на 500 кілометрів можуть російські системи "іскандер-м". А на відстань до чотирьох з половиною тисяч кілометрів - б'ють "Калібри".

Кожна ракета здатна нести ядерну частину заряду, яка дорівнює 50 кілотоннам у тротиловому еквіваленті.

Для порівняння, при бомбардуванні Хіросіми було використано авіабомбу потужністю 13 кілотонн.

Тактична ядерна зброя ніколи не використовувалася на полі бою. Утім розмови про це почастішали на тлі воєнних поразок рф: спочатку на Харківщині, а потім на Херсонщині.

З москви лунають безпідставні звинувачення на адресу Києва, що Україна ніби-то готує провокацію на своїй території з застосуванням "брудної бомби".

Тобто боєприпасу, який містить суміш вибухових речовин і радіоактивних матеріалів.

Ці закиди рф навіть на радбезі в ООН озвучила. Та на тлі дипломатичного фіаско, адже ніхто російському постпреду не повірив, - ядерна риторика кремля почала слабшати.

Передувала заява путіна, ніби немає сенсу застосовувати зброю масового знищення в Україні. А пізніше російський МЗС опублікував заяву, ніби-то рф суворо керується принципом неприпустимості ядерної війни.