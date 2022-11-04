"Укрпошта" презентувала нову марку - "Кримський міст на біс!" [ Редагувати ]
Рівно вісім років, вісім місяців і вісім днів в Україні триває війна. У цю символічну дату - "Укрпошта" презентувала нову марку - "Кримський міст на біс!", нагадавши, що міцність і невразливість переправи через Керченську протоку - не більше, ніж міф.
Місце для спецпогашення - теж обрали символічне. Там побувала наша Ніна Коломієць.
Але, Толя, я опоздаю. Мост горит.
На ці кадри можна дивитися вічно! Місяць тому Кримський міст - охопило полум'я. Росіяни й досі сперечаються, що саме спричинило вибух. А українці - вже увіковічили історичну подію у новій поштовій марці.
Юрій Шаповал, автор ескізу марки "Кримський міст на біс!":
Ідея - тут паралель між Титаніком і цим мостом. Кримський мост - це велика трагедія путіна, перш за все.
Кожна дрібниця на зображенні - певний символ. Недопалок у руці героїні та безпілотник у небі, які й могли спричинити "бавовну", а ще - рашистська машина з награбованим, що летить у море на фоні густого диму. Місце для презентації марки - теж не випадкове.
Ніна Коломієць, кореспондентка:
Прохід на київський пішохідно-велосипедний міст поки закритий - тут триває відновлення скляних секцій. Їх пошкодило ударною хвилею рашистської ракети, яка впала буквально за кілька метрів звідси. Вистояв, і вже став символом нескореності й стійкості українців.
Саме тут проходить урочисте спецпогашення марки з мостом, що не вистояв.
Передзамовлення на марку відкрили ще коли рашисти гасили пожежу на своєму нібито вічному мосту. А тому чверть тиражу - вже продано!:
Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта":
Тираж 300 тисяч листів, 2.1 млн марок, станом на ранок вже продано 85 тисяч листів, 130 тисяч листів сьогодні в наших відділеннях, трошки ми відклали для кримчан, щоб була можливість придбати ці марки.
А ще ця філателістична новинка стала своєрідним подарунком до дня "народнава єдінства", який сьогодні святкують у росії. З єдиним побажанням - аби країна-агресорка якнайшвидше від'єдналася від усього цивілізованого світу.
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