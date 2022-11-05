У суботу, 5 листопада, Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) знову під’єднали до електромережі після того, як живлення було призупинено після обстрілів армії рф. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив:

Близько 22:00 (4 листопада - ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування

3 листопада в "Енергоатомі" уточнили, що пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС та знеструмлення станції є спробою перепідключити її до російської енергосистеми, вважають в компанії "Енергоатом".

У компанії заявили, що російська сторона найближчим часом намагатиметься відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.