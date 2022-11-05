Влада Києва не виключає, що столиця внаслідок ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту - ред.) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися.

За його словами, зараз у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.