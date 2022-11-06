Говорити про початок переговорів з рф можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі. Україна не збирається йти на поступки та віддавати свої території.

Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

Так, на питання журналіста, коли між Україною та рф почнеться дипломатія, вона відповіла: "Зміна темпу може відбутися лише тоді, коли росія покине землі, на які вона вторглася".

Також Верещук виключила будь-які територіальні поступки про які говорять деякі західні політики, про так званий "мир" в обмін на Донбас і Крим.

"Українці в цьому чіткі й одностайні: ми не будемо торгувати нашим народом і частиною наших регіонів, як у Криму, так і на Донбасі. Путін націлений не тільки на землі, не плекаймо ілюзій, що компроміс можливий. Путін має намір знищити нас як державу. Для нас це питання життя чи смерті", - підкреслила вона.