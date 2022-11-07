Графіки не діятимуть: у Київській області ввели екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У понеділок, 7 листопада, у Київській області ввели екстрені відключення світла. Графіки обмежень не працюють.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
Сьогодні через навантаження енергосистеми в "Укренерго" надавали розпорядження запровадити аварійні відключення у Київській області.
ДТЕК Київські регіональні електромережі звертає увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.
Жителів регіону закликали заощаджувати електроенергію, вмикати енергомісткі прилади по черзі та максимально знизити споживання електроенергії зранку із 06:00 до 11:00 та ввечері із 17:00 до 23:00.
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