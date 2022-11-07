США та НАТО назвали умову для початку мирних переговорів щодо України [ Редагувати ]
США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні. Про це повідомляє La Repubblica.
Це може статися у тому випадку, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.
США перебувають на постійному зв'язку з цього питання з Євросоюзом, а також союзниками, вселяючи цю думку Києву.
Як зазначається у статті, США та НАТО невипадково підтвердили направлення Україні партії ракет призначення систем протиповітряної оборони (ППО), а головною установкою стає повернення Херсона, оскільки йдеться про стратегічну мету з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, що може змінити хід війни.
Видання пише, що якщо Херсон буде звільнено, тоді Україна може починати вести переговори з позиції сили, а не слабкості.
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