США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні. Про це повідомляє La Repubblica.

Це може статися у тому випадку, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.

США перебувають на постійному зв'язку з цього питання з Євросоюзом, а також союзниками, вселяючи цю думку Києву.

Як зазначається у статті, США та НАТО невипадково підтвердили направлення Україні партії ракет призначення систем протиповітряної оборони (ППО), а головною установкою стає повернення Херсона, оскільки йдеться про стратегічну мету з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, що може змінити хід війни.

Видання пише, що якщо Херсон буде звільнено, тоді Україна може починати вести переговори з позиції сили, а не слабкості.