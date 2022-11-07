Скільки мобілізованих росіян вже воюють в Україні: путін зробив заяву [ Редагувати ]
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Близько 50 тисяч мобілізованих російських військових беруть участь у бойових діях проти України.
Про це заявив президента рф володимир путін.
"Близько 80 тисяч мобілізованих громадян наразі перебувають у зоні проведення "спеціальної операції", - заявив путін.
Президент рф додав, що з них близько 50 тисяч беруть участь у бойових діях проти України. Про це путін повідомив на зустрічі з губернатором Тверської області Ігорем Руденем під час поїздки до регіону.
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