Україна не відмовляється від переговорів з росією, однак для початку кремль повинен виконати найважливіше - вивести свої війська з нашої території.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку Росія виводить війська з України 2. Далі - все інше", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Україна конструктивна у своїй оцінці щодо переговорів. Голова кремля володимир путін не готовий сідати за стіл переговорів, у зв'язку з чим домовлятися доведеться вже з наступним президентам росії.