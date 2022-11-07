Україна не відмовляється від переговорів з росією, однак є умова - Подоляк [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна не відмовляється від переговорів з росією, однак для початку кремль повинен виконати найважливіше - вивести свої війська з нашої території.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку Росія виводить війська з України 2. Далі - все інше", - пише Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, Україна конструктивна у своїй оцінці щодо переговорів. Голова кремля володимир путін не готовий сідати за стіл переговорів, у зв'язку з чим домовлятися доведеться вже з наступним президентам росії.
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