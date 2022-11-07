Протягом доби 8 листопада заплановані відключення у низці регіонів України. Аварійних відключень поки не передбачається.

Про це повідомляє в Telegram-каналі НЕК "Укренерго".

За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.

Ці обмеження енергоспоживання необхідні, аби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути аварійних ситуацій.

"Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", - закликають енергетики українських споживачів.