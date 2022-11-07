Відключення світла в Україні продовжиться: список областей [ Редагувати ]
Протягом доби 8 листопада заплановані відключення у низці регіонів України. Аварійних відключень поки не передбачається.
Про це повідомляє в Telegram-каналі НЕК "Укренерго".
За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.
Ці обмеження енергоспоживання необхідні, аби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути аварійних ситуацій.
"Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", - закликають енергетики українських споживачів.
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З 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях
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