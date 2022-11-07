Президент назвав п'ять умов для початку переговорів з росією [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з російською федерацією.
"Головне для нас – інформувати світ про російську агресію, що триває, про той дестабілізаційний вплив, який росія надає на весь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній і продовольчій кризам, руйнуванню звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний очевидно страждає якось поставити на паузу", - наголосив Зеленський.
За його словами, кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, також серйозно повинен розглядати необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити територіальну цілісність України і змусити росію до справжніх переговорів про мир.
Зеленський також назвав п'ять умов, за яких можливі переговори:
- відновлення територіальної цілісності;
- повага до Статуту ООН;
- відшкодування всіх збитків, завданих війною;
- покарання кожного військового злочинця;
- гарантії, що вторгнення не повториться.
"Це абсолютно зрозумілі умови", - додав глава держави.
по темі
росія може готувати нові масові удари по українській енергетичній інфраструктурі
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що українські військові продовжують наступ у Херсонській області
Україна дякує президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за активну участь у збереженні "зернової угоди"
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що буде найголовнішим пріоритетом України після закінчення війни
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентами України Володимиром Зеленським та президентом росії володимиром путіним