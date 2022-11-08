В регіонах України і досі застосовуються графіки відключення світла. Дізнатись конкретний графік можна на сайті відповідного обленерго. Про це повідомляється у Facebook Національної енергетичної компанії "Укренерго".

В окремих ситуаціях введено екстрені аварійні відключення, якщо дефіцит у мережах більше, ніж було закладено у графіку.

У таких випадках світло можуть відключати раніше, ніж за графіком, а обмеження тривають довше.

Як дізнатися свій графік?

"Укренерго" не складає графіки, а лише доводить до обленерго необхідний обсяг та тривалість відключень. Відповідно, дізнатися, який саме графік застосовується у конкретному регіоні, можна за наступними посиланнями: