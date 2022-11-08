Переговори України з рф: Макрон виступив за розмову на умовах Києва [ Редагувати ]
Президент Франції Еммануель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та росією. Про це повідомляє TF1 INFO.
На його думку вони мають відбуватися на умовах Києва і в той час, коли це буде зручним для України.
Відповідаючи на запитання журналістів про поновлення переговорів між Україною та рф під час пресконференції на 27-й Кліматичній конференції ООН у Єгипті Макрон сказав:
Поточний контекст не дозволяє дати оперативні пояснення щодо цього. Зі свого боку, я продовжую вважати, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів.
Водночас за словами президента Франції, це має бути можливо "зробити на умовах і в той час, які будуть обрані Україною".
Ми хочемо повернення у мир. Ця справа України визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорі.
Глава Франції також сказав, що висування якихось абсолютно радикальних умов для проведення переговорів було б поспішним рішенням.
по темі
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили посилення обороноздатності ЗСУ
За минулу добу сили ЗСУ знищили ще 710 окупантів
У вівторок, 8 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі неспокійно
У ніч на 8 листопада окупанти атакували Дніпропетровську область
За час повномасштабної війни проти України окупанти втратили щонайменше 278 літаків