Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
За минулу добу сили ЗСУ знищили ще 710 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Від початку повномасштабної війни втрати росії сягнули близько 77 170 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 2786 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од,
- артилерійських систем - 1791 (+9) од,
- РСЗВ - 391 (+0) од,
- засоби ППО - 203 (+1) од,
- літаків - 278 (+1) од,
- гелікоптерів - 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1476 (+4),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4216 (+17) од,
- спеціальна техніка - 159 (+2).
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
по темі
Prev Next
06 листопада 2022 11:20 Втрати росії: Генштаб назвав нові дані
Українські захисники за останню добу знищили ще 490 окупантів
29 жовтня 2022 22:58 Окупація Харківської області: знайдено тіла понад 760 загиблих
Станом на 29 жовтня у Харківській області виявлено 765 загиблих під час окупації
26 жовтня 2022 10:00 Втрати росії: Генштаб назвав нові дані
За минулу добу, 25 жовтня, сили ЗСУ ліквідували близько 480 окупантів
25 жовтня 2022 12:10 В Україну повертають 25 полеглих захисників
У вівторок, 25 жовтня, відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців
24 жовтня 2022 09:58 Втрати росії: Генштаб назвав нові дані
Минулої доби, 23 жовтня, сили ЗСУ ліквідували ще 470 окупантів