Під Маріуполем пролунали три потужні вибухи [ Редагувати ]
У вівторок, 8 листопада, у Нікольському районі пролунали три потужні вибухи. Населений пункт знаходиться в 15 км від Маріуполя.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
Повідомляють про три потужних вибухи в с. Нікольське Маріупольського району. До Маріуполя близько 15 км. Подробиці з’ясовуємо.
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