Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію в Україні. Це стосується і воєнного стану.
Законопроект президент вніс до Верховної Ради.
Зазначимо, що тексту самого законопроекту ще немає, а тому терміни, на які мобілізацію та воєнний стан можуть продовжити поки не відомі.
Втім, у Раді вже припустили, що мова може йти про 90 днів.
"На найближчому пленарному засіданні буде знову продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні документи від президента вже зареєстровані у парламенті. З високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів", - написав нардеп Ярослав Железняк.
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