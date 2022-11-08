В Україні опалення включено в 60% об'єктів - Шмигаль [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
В Україні опалення включили до 60% об'єктів, дві області до тепла підключено повністю. Ще у п'яти регіонах цей показник становить близько 85%.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється у Facebook уряду.
"Опалювальний сезон розпочався, незважаючи на обстріли, диверсії, кібератаки, які виробляє росія. Близько 60% усіх об'єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п'яти областях рівень підключення до тепла становить більше 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%", - зазначив прем'єр-міністр.
За його словами, уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповується резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо доставки в Україну необхідного обладнання та техніки, щоб швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій.
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