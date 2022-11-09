На проміжних виборах до Конгресу США за попередніми підсумками голосування республіканці матимуть більше місць у Палаті представників, ніж демократи. Про це повідомляє CNN.

Станом на 9 листопада в Сенаті - верхня палата Конгресу - у представників Республіканської партії 47 місць, що на одне більше, ніж у демократів (46) - із загальних 100 місць.

Місця в Палаті представників - нижньої палати Конгресу - отримали 192 республіканці та 167 демократів із загальних 435.

Представники Республіканської партії, як прогнозує Edison Research, забирають чотири місця демократів у Палаті представників, що на одне менше, ніж потрібно для забезпечення більшості, і таким чином, щоб отримати можливість блокувати повістку адміністрації президента Джо Байдена.

Втім, розрив може збільшитись ще більше в міру підрахунку голосів.

Депутатів до Палати представників висувають від кожного штату пропорційно до кількості населення. Склад повністю переобирається кожні два роки.

Третя частина Верхньої палати Конгресу оновлюється кожні два роки і голосування за кандидатури 35 сенаторів відбувається одночасно з виборами до Палати представників.