Проміжні вибори в США: попередні результати [ Редагувати ]
На проміжних виборах до Конгресу США за попередніми підсумками голосування республіканці матимуть більше місць у Палаті представників, ніж демократи. Про це повідомляє CNN.
Станом на 9 листопада в Сенаті - верхня палата Конгресу - у представників Республіканської партії 47 місць, що на одне більше, ніж у демократів (46) - із загальних 100 місць.
Місця в Палаті представників - нижньої палати Конгресу - отримали 192 республіканці та 167 демократів із загальних 435.
Представники Республіканської партії, як прогнозує Edison Research, забирають чотири місця демократів у Палаті представників, що на одне менше, ніж потрібно для забезпечення більшості, і таким чином, щоб отримати можливість блокувати повістку адміністрації президента Джо Байдена.
Втім, розрив може збільшитись ще більше в міру підрахунку голосів.
Депутатів до Палати представників висувають від кожного штату пропорційно до кількості населення. Склад повністю переобирається кожні два роки.
Третя частина Верхньої палати Конгресу оновлюється кожні два роки і голосування за кандидатури 35 сенаторів відбувається одночасно з виборами до Палати представників.
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