Україні вдалося повернути 69 дітей з території росії [ Редагувати ]
У середу, 9 листопада, Україні вдалося повернути 69 дітей з території росії. Ще 27 повернули із тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини.
У списку депортованих та примусово переміщених наразі перебуває понад 10 тисяч дітей.
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