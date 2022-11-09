Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 789 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загалом росія втратила в Україні від початку повномасштабної агресії вже 77950 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 77950 (+780) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2801 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 5666 (+12) од,
- артилерійських систем - 1802 (+11) од,
- РСЗВ - 393 (+2) од,
- засоби ППО - 205 (+2) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4227 (+11) од,
- спеціальна техніка - 159 (+0).
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